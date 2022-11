Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Rebaixados para a Série B, equipes cumprem apenas tabela na última rodada do torneio nacional; veja como acompanhar ao vivo na TV

Já rebaixados para a Série B, Ceará e Juventude cumprem apenas tabela neste domingo (13). As equipes entram em campo a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O Juventude, na lanterna do Brasileirão, com 22 pontos, vem de empate com o Flamengo em 2 a 2.

Para o confronto, o técnico Celso Roth terá o retorno de Moraes e Vitor Gabriel. Do outro lado, o Ceará, na 18ª posição, soma 34 pontos, vem de cinco derrotas consecutivas e busca encerrar o Brasileiro com uma vitória. Em nove jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma três vitórias, contra dois do Juventude, além de quatro empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Juventude venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, David Ricardo, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Buiú, Erick, Fernando Sobral e Vina; Mendoza e Jô (Zé Roberto).

Escalação do provável JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Vitor Mendes e Moraes (Dudu); Pará, Yuri Lima, Gabriel Tota e Rafinha; Felipe Pires (Ruan) e Vitor Gabriel.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Jean Irmer, Jadson, Paulo Henrique, Chico e Capixaba, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Ceará é favorito contra o Juventude nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,65 na vitória do Vozão, $ 3,60 no empate e $ 5,20 caso o Juve vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,05 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $ 1,52 para o Ceará, e $ 4,20 para o Juventude.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Arena Castelão – Fortaleza, CE

• Arbitragem: PAULO HENRIQUE (árbitro), FABRÍCIO VILARINHO e EDUARDO GONÇALVES (assistentes), LUIZ CESAR DE OLIVEIRA (quarto árbitro) e RODOLPHO TOSKI (AVAR)