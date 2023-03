Ceará x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como como acompanhar na internet

Ceará e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (26), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela quinta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Vozão TV, na internet.

Brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro feminino, o Flamengo, com nove pontos, três a menos que o líder Corinthians, busca emplacar a quarta vitória consecutiva. Já o Ceará, na lanterna, vem de quatro derrotas seguidas e mira somar os primeiros pontos no torneio.

Prováveis escalações

Flamengo feminino: Bárbara; Monalisa Belém, Agustina Barroso, Thaís Regina; Jucinara, Thaísa Moreno, Cris, Duda; Darlene, Sole Jaimes, Giovanna Crivelari. Técnico: Luís Andrade.

Ceará feminino: Yasmin; Ester, Ana Rebeca, Maria Luiza, Bia Alves, Maria Fernanda, Emily Sorriso, Monique, Amália, Emilly Kaillany, Elena.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?