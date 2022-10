Ceará x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Em confronto direto contra o Z-4, equipes entram em campo neste domingo (16); veja como acompanhar ao vivo na TV

Lutando contra o rebaixamento, Ceará e Cuiabá se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há cinco jogos, com três derrotas e dois empates, o Ceará aparece na 16ª posição com 33 pontos. Primeiro time fora do Z-4.

Do outro lado, o Cuiabá, na zona de rebaixamento com 30 pontos, vem de três derrotas seguidas.

A equipe terá novamente à disposição Igor Cariús, recuperado de torção no tornozelo.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, são duas vitórias do Ceará, além de dois empates. O Cuiabá nunca venceu o rival.

Prováveis escalações

Escalação do provável CEARÁ: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Richardson, Richard, Mendonza, Lima; Vina, Jô.

Escalação do provável CUIABÁ: João Carlos, Joaquim, Alan Empereur, Marllon, Daniel Guedes, Pepê, Rafael Gava, Denilson, Rodriguinho, Deyverson e André Luís.

Desfalques

Ceará

Walter, com lesão muscular, está próximo do retorno.

Cuiabá

Camilo, Uendel, Walter e Marllon, são baixas.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Ceará é favorito contra o Cuiabá nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,80 na vitória do Vozão, $ 3,20 no empate e $ 4,70 caso o Dourado vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,50 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,47 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $ 2,60 para o Ceará, e $ 7,00 para o Cuiabá.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Arena Castelão – Fortaleza, CE

• Arbitragem: CAIO MAX AUGUSTO (árbitro), JEAN MARCIO DOS SANTOS e MARCIA BEZERRA (assistentes), LUIZ CESAR DE OLIVEIRA (quarto árbitro) e RAFAEL TRACI (AVAR)