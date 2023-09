Ceará x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (1), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (1), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há dois jogos, com um empate e uma derrota, o Ceará aparece no meio da tabela, com 42 pontos conquistados e um aproveitamento de 48%. Barletta, com inflamação óssea no joelho, é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Atlético-GO, em sétimo lugar, com 47 pontos, vem de vitória sobre o Criciúma por 3 a 1 e agora busca emplacar mais três pontos para seguir na briga pelo G-4. Sem Gustavo Coutinho, lesionado, o técnico Jair Ventura pode optar pela entrada de Matheus Peixoto.

"Vamos para mais uma “final de Copa do Mundo”. Foi assim desde que chegamos. Contra um adversário muito difícil, com o elenco muito qualificado, que é o Ceará. Mas a gente precisa da vitória e vamos buscá-la do primeiro ao último minuto. Espero que possamos conseguir a vitória, que vai nos deixar mais perto do objetivo, que é o acesso", afirmou Jair Ventura.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma oito vitórias, contra seis do Ceará, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Vozão venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: Andre Luiz, Lucas Ribeiro, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e David Ricardo; Richardson Guilherme Castilho e Jean Carlos; Erick, Chrystian Barletta e Saulo Mineiro. Técnico: Vágner Mancini.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Lucas Esteves; Gabriel Baralhas, Matheus Sales e Shaylon; Kelvin, Matheus Peixoto e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

Ceará

Warley e Léo Santos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Atlético-GO

Gustavo Coutinho, machucado, está fora.

Quando é?