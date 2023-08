Ceará x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Vozão volta a campo neste domingo (6), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e ABC se enfrentam neste domingo (6), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há três rodadas, com uma derrota e dois empates, o Ceará volta a campo pressionado pela vitória para seguir na luta para entrar no G-4 da Série B. No momento, aparece no meio da tabela, com 30 pontos conquistados.

Guto Ferreira não poderá contar com Luiz Otávio, expulso no empate sem gols com o Guarani. Tiago Pagnussat é o mais cotado para assumir a posição. Além disso, Warley retorna à equipe após cumprir suspensão na última rodada.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o ABC encontra-se na lanterna da Série B, com apenas 13 pontos, acumulando seis jogos sem vitória (sendo três empates e três derrotas). Até o momento, o time registrou somente duas vitórias no torneio, resultando em um aproveitamento de apenas 25%.

Há uma grande vantagem do Ceará sobre o ABC. Em 48 jogos disputados, o Vozão soma 24 vitórias, contra oito do ABC, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o time cearense venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Paulo Victor; Willian Maranhão, Breno e Chay; Erick, Bissoli e Erick Pulga. Técnico: Guto Ferreira.

ABC: Simão; Alex Silva, Fabrício, Genilson e Romário; Jean Martin, Nathan Melo e Matheus Anjos; Evandro, Paulo Sérgio e Fábio Lima. Técnico: Allan Aal.

Desfalques

Ceará

Luiz Otávio cumprirá suspensão, enquanto Michel Macedo segue no departamento médico.

ABC

Jean Patrick, Wallyson, Daniel, Walfrido, lesionados, seguem fora.

Quando é?