CBF vai intensificar conversas com prefeituras pela liberação de público no Brasileirão

Entidade máxima do futebol desenvolveu um protocolo e quer abrir os caminhos com as autoridades locais

Depois do STJD suspender a liminar que concedia ao Flamengo direito de receber torcida em jogos com mando de campo do Rubro-Negro, a CBF busca intensificar as conversas com as autoridades locais dos clubes que disputam o Brasileirão para intermediar a liberação dos torcedores nos estádios.

Uma nova reunião entre os clubes está agendada para o dia 28 de setembro, com o intuito de debater a volta do público. A ideia da entidade é que até lá já tenha posição favorável das autoridades locais para abrir os portões nos estádios. A entidade máxima do futebol brasileiro desenvolveu um protocolo que será apresentado as prefeituras. No entanto, cada uma deve adotar ou acrescentar aquilo que acredita ser o melhor de acordo com a situação da pandemia.

Além do Flamengo, o STJD havia concedido ao Atlético-MG e ao Cuiabá o direito de receber torcida no estádio. No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e Cuiabá, as autoridades locais já liberaram a presença do público. Outras praças como Brasília, que não tem clubes na Série A do Brasileirão, também podem receber torcedores nos estádios.

Antes da liminar ser suspensa, o Flamengo recebeu público diante do Grêmio, na última quarta-feira (15), pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Cerca de 6.446 pessoas estiveram presentes no Maracanã. A prefeitura do Rio fará um acompanhamento entre todos os torcedores e profissionais que estiveram na partida pelo período de 14 dias para entender se os protocolos funcionaram.