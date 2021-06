CBF convoca Pedro para a Olimpíada, aposta em vontade do jogador, mas Flamengo reforça que não libera

Entidade colocou atleta na lista mesmo com negativa da equipe carioca; dirigentes estão indignados

A convocação de Pedro, nesta quinta-feira (17), para a seleção que vai disputar os Jogos Olímpicos em Tóquio é mais um capítulo da briga travada nos bastidores entre CBF e Flamengo. O Rubro-Negro já havia comunicado oficialmente a entidade que não liberaria o atacante, ainda assim, ele foi colocado na lista de André Jardine.

Após a convocação, o clima entre os dirigentes do Flamengo era de "indignação" e segundo apuração da Goal, o clube segue firme com a decisão de não liberar o atacante. Pedro, inclusive, havia sido comunicado pelo departamento de futebol nesta semana e ouviu como justificativa o alto valor investido em sua contratação (cerca de 14 milhões de euros) em dezembro de 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Questionado sobre o assunto durante a coletiva de imprensa, Branco justificou a convocação de Pedro e ressaltou o desejo do atleta em disputar os Jogos Olímpicos:

"O Flamengo tem uma posição e a gente tecnicamente tem outra. O Pedro é um jogador importante no processo olímpico, no processo de Japão. Jogador que nos últimos dois jogos fez 3 gols. Jogador espetacular. Tem vontade enorme de defender o Brasil Nossa mentalidade é de escolher os melhores e o Pedro está entre os melhores jogadores do Brasil neste momento".

Pedro esteve com a seleção olímpica nos amistosos de preparação contra Cabo Verde e Sérvia. Ele anotou três gols e encheu os olhos da comissão técnica. Além disso, o desempenho do atacante na equipe olímpica vem sendo observado pelo técnico Tite, que gosta muito do perfil do atleta.

Após os amistosos, Pedro falou sobre o desejo de conquistar o ouro olímpico:

"É mérito total da equipe, o time é muito bem focado, entrosado, mesmo em pouco tempo. Agora é focar para continuar bem, continuar evoluindo e crescer cada vez mais com a camisa da Seleção Brasileira, porque eu tenho sonhos individuais e espero conquistá-los. Esperamos, se Deus quiser, representar o Brasil bem nas Olimpíadas, conquistar mais um ouro. Em pouco tempo de treinamento, pudemos fazer dois bons jogos. Agora é focar no clube, fazer o meu melhor lá e se Deus quiser voltar à Seleção"

Nas redes sociais, o vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, mostrou revolta com a convocação de Pedro e reforçou o desejo pela liga dos clubes.

Mais artigos abaixo

Olimpíadas não é data FIFA.

PSG nega Marquinhos e Neymar. CBF aceita. Palmeiras nega Weverton.

CBF aceita.

Flamengo nega Pedro,CBF convoca.

Quem trabalha pelos clubes?

Mais do mesmo.

LIGA JÁ. — Luiz Eduardo Baptista (@BapLuizEduardo) June 17, 2021

Pedro também utilizou as redes sociais para comemorar a convocação para a seleção brasileira. O atacante ainda agradeceu ao Flamengo.

"Ser chamado para defender as cores da seleção é motivo de orgulho, satisfação e demonstração que todo o esforço no dia a dia foi reconhecido. Obrigado Flamengo por proporcionar essa convocação. Sem vocês isso não seria possível".

Para manter a posição, o clube se apega ao fato de que os Jogos Olímpicos não acontecem em data FIFA, logo os clubes têm a opção de não liberar os jogadores. Confira a lista completa de André Jardine aqui!