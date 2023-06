Por que o Brasil joga de camisa preta o amistoso contra Guiné?

Será a primeira vez na história que a seleção vestirá um uniforme preto

A seleção brasileira terá uma novidade em seu uniforme no duelo amistoso contra Guiné, que será realizado neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília): pela primeira vez em seus 109 anos de história, o uniforme utilizado pelos jogadores na partida será todo na cor preta.

Conforme divulgado pela CBF, a utilização do uniforme preto pela seleção faz parte de uma série de ações organizadas pela entidade com o objetivo de combate ao racismo. O confronto contra Guiné será realizado na Espanha, onde o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, vem sendo alvo de ataques racistas.

A camisa preta será utilizada pelos jogadores do Brasil apenas na primeira etapa do confronto contra Guiné. No segundo tempo, voltará a campo após o intervalo com a camisa amarela, que também vai ter uma alusão à luta contra o racismo.

Em declaração divulgada pela CBF, o presidente da confederação Ednaldo Rodrigues declarou o combate ao racismo seria 'prioritária' em seu mandato.

"Desde o primeiro dia do meu mandato, essa questão é prioritária. Fizemos um seminário para tratar do tema, criamos um grupo de trabalho com 60 pessoas que se reúnem periodicamente para avançar em discussões e propostas", disse o presidente da CBF.