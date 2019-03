Casillas renova com Porto, vai até os 40 anos e sonha com Champions

Goleiro espanhol diz que irá encerrar a carreira no time português e antecipa duelo difícil contra o Liverpool na Champions

O veterano goleiro Iker Casillas renovou seu vínculo com o por ao menos mais duas temporadas. Ele, que completa 38 anos em maio, garante assim que irá atuar ao menos até os 40 anos.

O acordo foi fechado nesta quarta-feira (20) e anunciado no gramado do Estádio do Dragão pelo goleiro e pelo presidente do clube, Pinto da Costa. O dirigente negou que o goleiro tenha ficado perto de ser negociado com times dos e disse que Casillas nunca esteve lá por "interesses monetários", mas porque se identifica com o clube.

Após passar toda a carreira no , onde ganhou três , o goleiro espanhol se transferiu para o Porto em 2015, no que parecia ser um mero contrato de fim de carreira. A parceria, porém, deu certo e Casillas recuperou a boa forma. "Seguramente vou terminar minha carreira no Porto", disse o jogador em entrevista. Casillas já fez 149 jogos pelo time.

A equipe portuguesa está viva na Champions League e encara o nas quartas de final. Casillas afirma que vencer o torneio europeu é o objetivo da temporada e que não vê favorito no duelo contra os ingleses: "Não há clube grande ou pequeno. Também não podemos ficar olhando pro ano passado, quando caímos diante deles", disse.

No ano passado o Liverpool eliminou o Porto nas oitavas de final com direito a uma vitória de 5 a 0 na .