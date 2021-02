Casas de apostas podem diminuir abismo financeiro entre futebol e outros esportes

O Brasil é, na prática, apenas o país do futebol, deixando praticamente de lado as outras modalidades

O Brasil é famoso mundialmente por ser um dos maiores exportadores de craques no futebol. Porém, também é importante o histórico de formação de atletas de alto nível nas quadras, nas pistas de corrida e de atletismo, nos tatames e em várias outras modalidades esportivas.

No dia a dia, o futebol domina o noticiário esportivo de jornais impressos e online, de telejornais e nas rádios. O futebol está sempre em primeiro lugar. Ou seja: o Brasil é, na prática, apenas o país do futebol, deixando praticamente de lado as outras modalidades.

Esse incentivo reduzido aos outros esportes prejudica também outras esferas da sociedade brasileira. Conforme matéria publicada pela Voz da Cidade, o Brasil é um país sem esportes e sem incentivos nessa área, contribuindo com desigualdades sociais e diminuindo as chances de novos atletas serem descobertos e destacados pela mídia.

Um novo fator, contudo, pode amenizar essa disparidade a longo prazo, a partir da regulamentação das apostas esportivas no Brasil. Desde 2018, inclusive, com a sanção da Lei 13.756/2018, que abre espaço para essa regulamentação, já foi possível perceber mudanças no cenário esportivo brasileiro (embora ainda com maior evidência ao futebol).

As principais novidades concentram-se no aporte financeiro fornecido por empresas de apostas aos clubes brasileiros. Essas operadoras passaram a ter permissão do Governo para realizarem campanhas de marketing indireto de suas marcas junto às equipes, seja por meio de patrocínio dessas equipes, caso da Sportsbet.io e da Betano, seja por terem suas marcas nas placas publicitárias nos gramados, como a Betfair.

Essas são algumas das melhores casas de apostas do mundo, mas existem dezenas de outras que estão de olho no mercado esportivo brasileiro. Assim, se elas desembarcarem de fato no Brasil, outras modalidades além do futebol podem se beneficiar com o movimento.

Incentivos ao esporte e patrocínio de atletas

As casas e sites de apostas estrangeiros têm um compromisso com o esporte. Afinal, elas têm no mercado esportivo a sua grande parcela de ganhos, visto que atualmente milhões de pessoas realizam apostas esportivas online e em locais físicos em todo o planeta.

É natural que isso faça com que essas empresas tentem ajudar direta ou indiretamente os mercados esportivos dos países nos quais atuam. O Brasil, pelo tamanho da sua população e pelo potencial de crescimento no segmento das apostas, é um dos mercados que pode receber uma grande ajuda dessas novas parceiras.

Em primeiro lugar, o aporte pode chegar pelo pagamento de impostos ao Governo. A nova lei das apostas determina que parte dos impostos recolhidos pela União com as atividades de apostas esportivas seja automaticamente distribuída para clubes de futebol e para programas de incentivo ao esporte. Logo, de modo indireto, os impostos podem beneficiar outras modalidades em menor evidência no país.

O patrocínio de clubes pode ser estendido a outros esportes e especificamente a atletas, individualmente. Em 2020, com a chegada da pandemia, muitos atletas olímpicos e paralímpicos perderam o pouco de aporte financeiro que tinham, algo fundamental para a continuidade desses profissionais nos seus respectivos esportes.

Essa perda de patrocínio contrasta com a realidade do futebol na relação com as casas de apostas. Dezenas de equipes de diferentes divisões do Brasileirão fecharam algum tipo de contrato com sites de apostas. Se essa atividade estiver mais regulada no país, atletas de judô, atletismo e mesmo de esportes coletivos, como basquete, podem receber ajuda financeira.

Por fim, as grandes empresas do ramo das apostas esportivas são vitrines para o esporte brasileiro. Investidores de todo o mundo têm maior chance de conhecerem atletas, equipes e ligas locais por meio das apostas esportivas, o que pode culminar em investimentos.

Tal cenário é especulativo e não há certeza sobre tais rumos, mas a Covid-19 acelerou a disparidade financeira que se desenhava havia anos entre futebol e demais modalidades. Agora, a expectativa de parte do mercado em relação às casas de apostas é que eventuais investimentos ajudem a fortalecer o papel dos outros esportes na sociedade brasileira.