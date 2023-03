Campinense x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela última rodada do Nordestão; veja como acompanhar na internet

Já eliminados, Campinense e Vitória se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Amigão, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Na lanterna do Grupo B, com apenas cinco pontos, o Campinense entra em campo sem chances de avançar no Nordestão. Até aqui, a equipe registra quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Aproveitamento de 23%.

Do outro lado, o Vitória, no Grupo A, aparece em sétimo, com seis pontos. Dez a menos que o líder Sport Recife. Foram três derrotas, três empates e um triunfo. O técnico Laelson Lopes vai usar o confronto para preparar a equipe para a estreia na Série B, e optou por escalar uma equipe alternativa com jogadores da categoria sub-20 e reservas da equipe principal.

"Expectativa grande. Momento de mudanças do clube e reestruturação do elenco. Oportunidade para eles de mostrar que é o último jogo da Copa do Nordeste, mas é o primeiro de um reinício. Mostrar que eles têm condições, sim, de terem um protagonismo nesta equipe que está sendo formada", afirmou o treinador.

Prováveis escalações

Vitória: Yuri; Matheus, Marco Antônio, John e Ainoã; Jobert, Charlys e Eduardo; Alisson, Ruan Nascimento e Wanderson.

Campinense: Otávio, Thiago Ennes, Carlão, Diego Silva, William, Bruno Collaço, Guilherme Escuro, Ramires, Mauri, Tarcísio, Vanderlan.

Desfalques

Vitória

Não há desfalques confirmados.

Campinense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?