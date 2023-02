Equipes entram em campo neste domingo (5), pela segunda rodada do Nordestão 2023; veja como acompanhar na internet

Campinense e Sport se enfrentam na noite deste domingo (5), no Amigão, às 18h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol e do OneFootball, no streaming.

Depois de estrear com derrota para o Fortaleza por 2 a 0, o Campinense busca a primeira vitória para pontuar no Grupo B, enquanto o Sport mira manter o aproveitamento de 100%. Na primeira rodada, venceu o ABC por 2 a 0.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma sete vitórias, contra quatro do Campinense, além de oito empates. No último encontro, válido pelas quartas de final do Nordestão 2017, o Leão venceu nos pênaltis por 4 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sport Recife: Renan; Luciano Juba, Sabino, Rafael Thyere e Eduardo; Ronaldo, Fabinho e Matheus Vargas; Gabriel Santos, Edinho, e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Escalação do provável Campinense: Otávio; Railan, Anderson Alagoano (Weslley), William e Bruno Collaço; Rogério, Escuro (Cascardo) e Diego Viana (Felipe Araújo); Marcelinho (Tarcísio), Willian Anicete (Daniel Passira) e Ceará. Técnico: Leston Júnior.

Desfalques

Campinense

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?