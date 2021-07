Calleri pode voltar agora ao São Paulo?

Atacante termina contrato de empréstimo com Osasuna e volta a ficar vinculado ao Deportivo Maldonado

A notícia de que Jonathan Calleri terminou seu contrato de empréstimo com o Osasuna agitou torcedores do São Paulo nas redes sociais. Afinal, o clube vai tentar repatriar o atacante agora?

A Goal apurou com dirigentes do São Paulo que não veem condição econômica para a contratação agora, sob argumento de responsabilidade financeira e de que os empresários do atacante pedem alto.

Pessoas ligadas a Calleri apontam que após o fim do empréstimo com o Osasuna o jogador de 27 anos volta a ter vínculo com o Deportivo Maldonado, clube que investiu na sua contratação e tenta recuperar o investimento.

Em entrevista no começo de junho para a Goal, o diretor de futebol Carlos Belmonte confirmou a busca por um centroavante no mercado da bola e disse o seguinte sobre Calleri:

"E o Calleri sempre é um jogador que o torcedor do São Paulo lembra. Ele tem uma ligação forte com o São Paulo e a torcida. Como ele tem ficado uma temporada quase por clubes gera expectativa, mas nesse momento ainda não temos nenhuma conversa com Calleri. Jogadores caros. Com 27 anos tem mercado na Europa. Claro, tendo possibilidade é um jogador que interessa sempre por essa relação construída com o São Paulo, muito boa. Passagem curtíssima de seis meses é um ídolo da torcida. É um fato raro, curioso, mas é um jogador que está sempre no nosso radar".

Nos últimos anos, Calleri passou por West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol e agora Osasuna, sempre por empréstimo.

A meteórica passagem de Calleri pelo São Paulo, em 2016, marcou parte da torcida: foram 16 gols em 31 jogos durante seis meses na campanha do time semifinalista da Libertadores.