Brusque x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (14), no Estádio Augusto Bauer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Na luta contra o rebaixamento, Brusque e Ituano se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, pela 31ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após empatar sem gols com o Avaí na última rodada, o Brusque busca a recuperação na Série B. Na zona de rebaixamento com 30 pontos, a equipe está a um ponto do Ituano, que só pensa na vitória para para tentar sair do Z-4 e permanecer na divisão em 2025.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Marcelo; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Dentinho (Diego Mathias), Paulinho Moccelin; Olávio (Keké).

Mais artigos abaixo

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Kauan Richard; José Aldo, Yann Rolim, Eduardo Person; Thonny Anderson, Pablo Diogo e Salatiel.

Desfalques

Brusque

Ianson está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto Éverton Alemão e Maurício estão machucados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)