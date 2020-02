Bruno Henrique pode ficar confiante: Flamengo se especializou em tratar de lesões

Camisa 27 se lesionou no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana e pode ser mais um recuperado em tempo recorde no rubro-negro carioca

Nesta quarta-feira (19), o foi ao enfrentar o pelo jogo de ida da . O resultado de 2x2 não foi ruim, mas na jogada do segundo gol rubro-negro Bruno Henrique se lesionou e deixou a torcida preocupada.

No lance, o jogador se chocou com o goleiro adversário enquanto mandava a bola para as redes e nem conseguiu comemorar seu gol, deixando o estádio de ambulância direto para o hospital. Os médicos do Flamengo confirmaram que não houve fratura, mas acharam melhor esperar novas avaliações para fazer alguma previsão de retorno. Porém, no último ano, o clube carioca mostrou que também está em “outro patamar” quando o assunto é tratar lesões.

No primeiro jogo da semifinal da Libertadores de 2019, contra o , no início de outubro, Arrascaeta e Filipe Luís sofreram entorses no joelho e viraram dúvida para o jogo de volta. Cerca de dez dias depois, Rafinha se chocou com Rony, em duelo contra o Athlético-PR, pelo Brasileirão, e fraturou o rosto. Assim, também passou a ser dúvida para o jogo decisivo contra o tricolor gaúcho, que aconteceria no dia 23 daquele mês.

Porém, o Flamengo conseguiu recuperar os três atletas em tempo recorde e todos foram titulares daquele jogo, que terminaria com o placar histórico de 5x0 para os rubro-negros.

O mesmo aconteceu com Diego. No fim de julho, o meia teve uma fratura com lesão ligamentar no tornozelo e a expectativa de recuperação era de cinco meses. Assim, a tendência seria que o jogador não atuasse mais na Libertadores daquele ano. Contudo, os médicos do Flamengo entraram em cena mais uma vez e conseguiram deixar o jogador disponível para também atuar no jogo de volta contra o Grêmio, cerca de três meses após sua lesão.

Isso mostra que além de investir em jogadores e treinadores de alto nível, o clube aproveitou seu poderio financeiro para estruturar e aprimorar seu departamento médico, que é chefiado pelo doutor Márcio Tannure, há 17 anos. Hoje, o clube conta com uma estrutura capaz de aniquilar prazos e recuperar jogadores em tempo recorde.

Assim, o DM do clube terá mais uma oportunidade de provar que está em “outro patamar” com a recuperação do camisa 27, que pode ficar confiante de que sua recuperação está em boas mãos e tem tudo para acontecer de maneira rápida e tranquila.