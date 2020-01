Bruno Guimarães: Athletico bate o pé para segurar 20% dos direitos econômicos

Com Arsenal e Benfica na disputa, Furacão só aceita vender a totalidade do volante com o pagamento da multa rescisória

O Paranaense continua por fazer jogo duro para negociar Bruno Guimarães. A Goal apurou que o presidente Mario Celso Petraglia está irredutível: quer segurar pelo menos 20% dos direitos direitos econômicos do jovem volante – pelos outros 80%, pede cerca de 25 milhões de euros.

Quer ver jogos do Arsenal ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O , com quem os representantes do jogador tiveram uma reunião na última sexta-feira, deseja adquirir 100% dos direitos, até porque as regras no futebol inglês impedem que os clubes registrem reforços "fatiados".

Mais artigos abaixo

Dono até o momento da única proposta na mesa do Furacão, o , que oferece 20 milhões de euros, com mais 5 milhões de euros por produtividade (metas atingidas), também quer garantir a compra de 100% dos direitos econômicos.

Na visão do Athletico, a única forma de vender a totalidade do volante de 22 anos é com o pagamento da multa rescisória: 40 milhões de euros. Os paranaenses acreditam muito numa valorização ainda maior do atleta na Europa.

Enquanto aguarda o desfecho das negociações, visto ainda que novos interessados devem surgir nos próximos dias, Bruno Guimarães está integrado ao grupo da Pré-Olímpica (Sub-23).