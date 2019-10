Brugge x PSG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Parisienses buscam manter a invencibilidade na Liga dos Campeões nesta terça-feira (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na liderança do Grupo A da Liga dos Campeões, o defende a sua invencibilidade contra o nesta terça-feira (22), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da UCL. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brugge x PSG DATA Terça-feira, 22 de outubro LOCAL Jan Breydel - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRUGGE

Com dois empates e ocupando a vice-liderança do Grupo A, o Brugge entra em campo buscando surpreender o PSG após empatar com o em 2 a 2 na última rodada.

Sem contar com Eder e Brandon Mechele, o técnico Philippe Clement, por outro lado, poderá ter Percy Tau e Federico Ricca.

O capitão Ruud Vormer, suspenso, também não entrará em campo, após ser expulso no empate com o Real Madrid.

Provável escalação do Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Odilon; Delicatessen; Diatta, Rits, Vanaken, Sobol; Bonaventure, Tau

PSG

Invicto na Champions League, o PSG já está a quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, e pode ver a diferença aumentar caso vença fora de casa o Brugge.

Apesar de ainda não contar com Neymar, lesionado, o técnico Thomas Tuchel poderá ter Mbappé e Cavani, ao lado de Marco Verratti que espera conquistar seu lugar de volta, principalmente devido à ausência de Idrissa Gueye.

Provável escalação do PSG: Navas; Meunier, Silva, Marquinhos, Diallo; Herrera, Paredes, Verratti; Mbappe, Cavani, Di Maria

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUGGE

JOGO CAMPEONATO DATA Brugge 4 x 0 Gent 6 de outubro Mouscron-Péruwelz 0 x 1 Brugge Campeonato Belga 18 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brugge x Standard Liege Campeonato Belga 27 de outubro 9h30 (de Brasília) Zulte-Waregem x Brugge Campeonato Belga 30 de outubro 16h30 (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 4 x 0 Angers 5 de outubro Nice 1 x 4 PSG Ligue 1 18 de outubro

Próximas partidas