Briga entre David Luiz e Ceballos faz técnico do Arsenal procurar 'traíra'

É a segunda vez que o meio-campista espanhol se envolve em uma briga com um companheiro de time. Arteta avisa que "haverá consequências"

Durante a última semana, uma notícia agitou os bastidores do . De acordo com o The , David Luiz e Dani Ceballos teriam se envolvido em uma briga que contou com um soco do brasileiro no nariz do espanhol. O meio-campista negou o acontecimento em suas redes sociais, mas o treinador Mikel Arteta confirmou a briga em entrevista coletiva e demonstrou irritação com o vazamento dessa informação para a imprensa esportiva.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A notícia da confusão foi publicada na quinta-feira (19) e contou com uma repercussão grande, especialmente porque o Arsenal chegou na pausa para os jogos das seleções tendo perdido por 3 a 0 para o , em pleno Emirates Stadium.

Mais times

O treinador Mikel Arteta falou em sua coletiva de imprensa que "haverá consequências". Mas ele não falava exatamente a respeito dos dois jogadores, mas disse que descobrirá quem foi que vazou a informação.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

"Eu não gosto do fato do incidente ter se tornado público. Eu vou descobrir de onde isso saiu. Isso vai totalmente contra o que eu espero de cada um, da privacidade e a confidencialidade que precisamos e haverá consequências", falou Arteta.

No aquecimento do primeiro jogo da temporada dos Gunners contra o , Ceballos foi flagrado pelas câmeras trocando empurrões com Nketiah. Assim, o jovem espanhol já participou de pelo menos dois incidentes envolvendo companheiros de equipe.

Arteta foi perguntado a respeito disso e se acha que seria apenas uma coincidência a presença de Ceballos em dois episódios de tensão. Em sua resposta, o treinador espanhol citou o nível de competitividade dentro do time e o fato do futebol ser um esporte de contato.

Mais artigos abaixo

"Bom, se é uma coincidência ou não, isso não muda muito as coisas. São nossos níveis de competitividade e os padrões que estabelecemos, mas obviamente é uma linha tênue entre o que é competitividade e quando se torna algo mais que não queremos. Mas é um esporte de contato e incidentes vão acontecer. A questão é como resolvemos entre o time e os indivíduos e como continuamos a partir daí", falou o treinador.

O próximo compromisso do Arsenal é nesse domingo (22), quando os Gunners visitam o United, de Marcelo Bielsa, no Elland Road, às 13h30 (de Brasília), pela 9ª rodada da Premier League.