Brasiliense x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Brasiliense e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do sexto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense conquistou a competição pela última vez em 1989, ao levar a melhor sobre a Juventus por 1 a 0 na final. Na atual edição da Copinha, o Tricolor das Laranjeiras integra o Grupo 25, ao lado Sfera, Água Santa e Brasiliense.

Do outro lado, o Brasiliense, time do Distrito Federal, disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 10ª vez em sua história.

Na primeira rodada da Copinha 2026, o Fluminense ganhou do Água Santa por 2 a 0, enquanto o Brasiliense bateu o Sfera por 1 a 0.

A primeira fase da Copinha conta com 128 times divididos em 32 grupos, sendo que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a etapa seguinte. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata até a final, marcada para o dia 25 de janeiro.

Brasiliense: Felipe Mambaí; Raphinha, Carmino, Shinaider e Hugo; Deyverson, Landim e Thiago Pereira; Matheus Félix, João Víctor e Eric. Técnico: Isaque Pereira

Fluminense: Gustavo Felix; Vagno, Gorgulho, Pedro Costa e Kaio Borges; Fabinho, Gabriel Renan e Oliver; Palacios, Kelwin e Isack Gabriel. Técnico: Felipe Canavan

Desfalques

Brasiliense

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026

quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva - Santana de Parnaíba, SP

