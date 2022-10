Os maiores campeões do Brasileirão Série C

Ao todo, 27 equipes do futebol brasileiro já levantaram o troféu da terceira divisão e conseguiram o acesso à Série B; confira

A Série C do Campeonato Brasileiro de 2022 está em sua reta final, com os dois finalistas já definidos. ABC e Mirassol já garantiram o acesso para a Série B, e agora disputam o título da terceira divisão nacional.

Caso o ABC conquista o título, será o bicampeonato da equipe potiguar, enquanto o Mirassol tenta conquistar seu primeiro título da Série C do Brasileirão.

Abaixo, a GOAL te mostra os maiores campeões da Série C.

Quem é o maior campeão da Série C?

Vila Nova/Twitter

O maior campeão da terceira divisão do futebol brasileiro é o Vila Nova, de Goiás. A equipe soma três conquistas (1996, 2015 e 2020) da Série C.

Além disso, o time tem um 3º lugar, em 2007, e um 4º lugar, em 2013, que também garante o acesso à segunda divisão. Atualmente, a equipe de Goiânia está na Série B, desde 2020.

Os Campeões da Série C

Thais Magalhães/CBF

Desde a primeira edição da Série C, em 1981, 27 equipes já conquistaram o título da terceira divisão do futebol nacional. Das 27 equipes, cinco disputam atualmente a Série A do Campeonato Brasileiro. Confira, abaixo, todos os campeões.