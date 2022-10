Brasil x Noruega: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso feminino

Seleção brasileira feminina busca emplacar a nona vitória seguida; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalada com oito vitórias consecutivas, a seleção brasileira feminina enfrenta a Noruega nesta sexta-feira (7), às 14h (de Brasília), em Oslo, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com novidades na convocação, a técnica Pia Sundhage promoveu atividades ao longo da semana com Lauren, do Madrid CFF, Tarciane, do Corinthians, e Yaya, do São Paulo. O trio conquistou a medalha de bronze na Copa do Mundo sub-20.

"Estou feliz! Hoje tive o meu primeiro treino e aproveitei bastante, espero que seja assim a convocação toda. Participar do trote não é nada legal, mas é para descontrair, as meninas me acolheram e apoiaram bastante. Essa convocação vem para coroar todo o trabalho que a gente fez na sub-20. Minha família também está muito feliz e espero trabalhar muito aqui", disse a defensora Tarciane.

Depois da Noruega, a seleção brasileira feminina terá pela frente a Itália, em Gênova, na próxima segunda-feira (10), às 13h30 (de Brasília).

Do outro lado, a Noruega busca emplacar a terceira vitória consecutiva. Depois de bater a Bélgica por 1 a 0 nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo feminina, a seleção goleou a Albânia por 5 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável BRASIL: a atualizar.

Escalação do provável NORUEGA: a atualizar.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Noruega

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 7 de outubro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: Estádio Ullevaal – Oslo, NOR