Brasil x Senegal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso 2025

Brasil e Senegal se enfrentam neste sábado (15), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium em Londres, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada e do canal ge tv no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após golear a Coreia do Sul por 5 a 0 e perder para o Japão por 3 a 2, o Brasil volta a campo para o penúltimo compromisso do ano. Na sequência, a seleção brasileira enfrenta a Tunísia, na terça-feira (18). Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a equipe encerrou sua participação nas Eliminatórias na quinta colocação, com 28 pontos, 10 a menos que a líder Argentina.

Para o amistoso, o técnico Carlo Ancelotti deve promover a entrada de Éder Militão atuando na lateral direita. O principal desfalque continua sendo Neymar, maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira. Embora tenha se recuperado de sua última lesão no Santos, o camisa 10 foi excluído da lista de convocados.

Do outro lado, o Senegal chega embalado, com 100% de aproveitamento nos últimos cinco jogos disputados. Sadio Mané, do Al-Nassr, segue como o principal nome da equipe.

Brasil: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Senegal: Diaw; Mendy, Niakhate, Koulibaly e Diouf; Idrissa Gueye, Gueye e Ndiaye; Mané, Sarr e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Desfalques

Brasil

Hugo Souza, lesionado, foi cortado.

Senegal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 15 de novembro de 2025

sábado, 15 de novembro de 2025 Horário: 13h (de Brasília)

13h (de Brasília) Local: Emirates Stadium - Londres, ING

Retrospecto recente

