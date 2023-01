Brasil x Paraguai ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Sul-Americano sub-20

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (27), pela quinta rodada do torneio; veja como acompanhar na TV

Valendo a liderança, Brasil e Paraguai se enfrentam na noite desta sexta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Colômbia, pela quarta rodada do Grupo A do Sul-Americano sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de estrear com vitória sobre o Peru por 3 a 0, a seleção brasileira venceu a Argentina por 3 a 1 na última rodada, e empatou com a Colômbia por 1 a 1 na última quarta-feira (25). Vale lembrar que o Brasil é o maior vencedor do Sul-Americano sub-20 com 11 conquistas, mas não vence a competição há 12 anos.

Do outro lado, o Paraguai divide a liderança do grupo com a seleção brasileira com sete pontos - um empate duas vitórias. Na rodada de estreia, empatou com a Colômbia por 1 a 1, mas venceu a Argentina (2 a 1) e o Peru (1 a 0).

Os convocados do Brasil para o Sul-Americano sub-20

Goleiros: Kaíque (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR);

Laterais: Arthur (América -MG), André (Bahia), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Patryck (São Paulo);

Zagueiros: Douglas Mendes, (RB Bragantino), Robert (Corinthians), Weverton (Cruzeiro) e Jean (Coritiba);

Meias: Andrey Santos (Chelsea), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio), Alexsander (Fluminense), Guilherme Biro (Corinthians);

Atacantes: Stênio (Cruzeiro), Pedrinho (Corinthians), Giovane (Corinthians), Renan Viana (Athletico), Luís Guilherme (Palmeiras), Sávio (PSV) e Vitor Roque (Athletico)

Prováveis escalações

Escalação do provável Brasil sub-20: Mycael; Arthur, Jean, Robert Renan e Patryck; Andrey, Alexsander, Marlon Gomes e Guilherme Biro; Giovane e Vitor Roque.

Escalação do provável Paraguai sub-20: Ángel Gonzalez, Gilberto Flores, Alan Nuñez, Alexis Cantero, Matías Segovia, Thiago Servín, Diego González, Nelson Gauto, Ariel Gamarra, Allan Wlk, Leonardo Rolón.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Paraguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?