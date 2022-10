Brasil x Itália: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso feminino

Seleção feminina busca emplacar a décima vitória seguida; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalada com nove vitórias seguidas, a seleção brasileira feminina encara a Itália nesta segunda-feira (10), às 13h30 (de Brasília), no Luigi Ferraris, válido pelo amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Vindo de goleada sobre a Noruega por 4 a 1, o Brasil agora se prepara para encarar as italianas que também estão garantidas na Copa do Mundo de 2023, que terá sorteio dos grupos no dia 22 de outubro.

A Itália fará o seu primeiro amistoso após duas vitórias seguidas pelas Eliminatórias do Mundial feminino.

Prováveis escalações

Escalação do provável BRASIL: Letícia Izidoro; Antonia, Kathellen, Tainara e Tamires; Ary Borges, Duda Sampaio, Geyse e Adriana; Ludmilla e Bia Zaneratto.

Escalação do provável ITÁLIA: a atualizar.

Desfalques

Brasil

sem desfalques confirmados.

Itália

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 10 de outubro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Luigi Ferraris – Gênova, ITA

• Arbitragem: X (árbitro), Y e Y (assistentes), Z (quarto árbitro) e ZZ (AVAR)