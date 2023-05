Red Bull Bragantino x Estudiantes ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), pela primeira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança do Grupo C, o RB Bragantino recebe o Estudiantes na noite desta terça-feira (2), a partir das 21h (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Após dois jogos sem vitória no Brasileirão, com um empate contra o Cuiabá e uma derrota para o Cruzeiro, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana, buscando manter seu aproveitamento de 100% no torneio. A equipe divide a liderança do Grupo C com o rival Estudiantes, ambos com seis pontos cada.

Na primeira rodada, a equipe de Bragança Paulista conquistou uma goleada por 4 a 1 sobre o Tacuary, enquanto na partida seguinte venceu o Oriente Petrolero por 5 a 0. Por sua vez, o Estudiantes venceu o Oriente Petrolero por 1 a 0 e o Tacuary por 4 a 0.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Lucão; Aderlan, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gustavinho (Eric Ramires) e Bruno Gonçalves; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Estudiantes: Mariano Andújar; Zaid Romero, Núñez e Lollo (Guasone); Godoy, Benjamín Rollheiser, Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar e Benedetti; Boselli e Méndez (Godoy). Técnico: Eduardo Domínguez.

Desfalques

RB Bragantino

Nacho Laquintana, Léo Ortiz, Vitinho, Luan Cândido e Lucas Cunha seguem fora.

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?