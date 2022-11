Bournemouth x Everton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa da Liga Inglesa

Lutando contra o rebaixamento na Premier League, equipes voltam as atenções para a Copa da Liga Inglesa; veja como acompanhar ao vivo na internet

Depois da derrota para o Leicester City por 2 a 0, pela última rodada da Premier League, o Everton volta as atenções para a Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília), terá pela frente o Bournemouth, no Vitality Stadium, pela terceira rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Para o confronto fora de casa, o técnico Lampard pode optar pela entrada de Neal Maupay no lugar de Calvert-Lewin.

Do outro lado, o Bournemouth, que assim como rival briga contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, entra em campo sem nenhuma nova preocupação com lesões.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Everton soma oito vitórias, contra quatro do Bournemouth, além de dois empates. No último confronto, válido pela Premier League 2019/20, o Bournemouth venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável BOURNEMOUTH: Travers; Stacey, Stephens, Mepham, Zemura; Christie, Lerma, Pearson, Stanislas; Billing, Moore.

Escalação do provável EVERTON: Begovic; Patterson, Holgate, Keane, Vinagre; Iwobi, Garner, Doucoure; Gray, Maupay, Gordon.

Desfalques

Bournemouth

Sem desfalques confirmados.

Everton

Dominic Calvert-Lewin, Yerry Mina, Ben Godfrey e Andros Townsend, no departamento médico, estão fora.

Quando é?

• Data: terça-feira, 8 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Vitality Stadium – Bournemouth, ING