Botafogo x Universidad César Vallejo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Alvinegro volta a campo nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na internet

Com mais de 17 mil ingressos vendidos, Botafogo e César Vallejo se enfrentam na noite desta quinta-feira (20), a partir das 21h (de Brasília), no Nilton Santo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Paulo Vinícius Coelho.

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, o Botafogo volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Na rodada de estreia do Grupo A, empatou com o Magallanes em 2 a 2 fora de casa, e agora busca a recuperação no torneio para brigar pelo título inédito.

Do outro lado, o César Vallejo, comandado pelo ex-atacante e ídolo Loco Abreu, disputa a sua quarta edição da Copa Sul-Americana. Sua melhor campanha até o momento foi nas quartas de final em 2014, quando foi eliminado pelo Atlético Nacional da Colômbia. Durante a campanha desse ano, a equipe eliminou o Bahia nas oitavas de final, após uma disputa de pênaltis.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Danilo Barbosa e Eduardo; Gustavo Sauer, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

César Vallejo: Grados; Cabello Anagua, Ascues, Garcés e Vásquez; Fuentes, Ysique, Rodríguez, Vélez e Vanegas; Mena. Técnico: Loco Abreu.

Desfalques

Botafogo

Kayque, Gatito Fernández e Patrick de Paula seguem no departamento médico.

César Vallejo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?