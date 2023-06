Botafogo-SP x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), no Estádio Santa Cruz; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo-SP recebe o Ituano nesta terça-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de dois empates consecutivos, o Botafogo-SP busca reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, a equipe ocupa a sétima posição, com 17 pontos e um aproveitamento de 56%. No próximo confronto, marcado para domingo (11), no Estádio da Ressacada, o Botafogo-SP enfrentará o Avaí.

Do outro lado, o Ituano, no meio da tabela com 10 pontos, vem de derrota para o Vitória por 3 a 0.Na próxima rodada, no sábado (10), a equipe enfrentará o Atlético-GO.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 31 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo-SP soma 11 vitórias, contra nove do Ituano, além de 11 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Paulistão 2023, o Itu venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor; Vidal, Diogo Silva, Márcio e Patrick Brey; Guilherme Madruga, Tárik, Carlos Manuel, Luiz Henrique, Lucas Cardoso; e Salatiel. Técnico: Adilson Batista.

Ituano: Brayan Cortés; De Los Santos, Saldivia e Gutierrez; Vicente Pizarro, Fuentes, Pavez e Bouzat; Leonardo Gil; Bolados e Damian Pizarro. Técnico: Márcio Freitas

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?