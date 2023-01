Botafogo x RB Bragantino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela terceira fase da Copa São Paulo; veja como acompanhar na TV

Botafogo e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (15), às 12h45 (de Brasília), em São Carlos, pela terceira fase da Copa São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Botafogo encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 19, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Venceu o Pinheirense por 4 a 0, o São Calos por 1 a 0, e o São-Carlense por 3 a 1. Já na segunda fase, eliminou o Lemense por 2 a 0.

Do outro lado, o RB Bragantino ficou na liderança do Grupo 20, com seis pontos. Venceu o Lemense (3 a 1) e o ABC (2 a 1), mas perdeu para o Maringá (2 a 1). Já na segunda fase, goleou o São Carlos por 5 a 0.

A melhor campanha do Alvinegro na Copinha aconteceu em 1971, quando conquistou o vice-campeonato.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Botafogo: Gabriel Toebe; Bernardo, Kawan, Reydson e Jefinho; Peloggia e Felipe; Sapata, Brendon e Jhonnatha; Maranhão.

Escalação do provável do RB Bragantino: Fernando Costa; Kauã Alves, Jeffão, Óscar Benítez e Isac; Wesley, Chumbinho, Kosei e Léo Maia; Marcelo e Marquinhos.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 19

POS. TIME P V E D SG 1º Botafogo 9 3 0 0 7 2º São Carlos 4 1 1 1 0 3º Pinheirense 3 1 0 2 -2 4º São-Carlense 1 0 1 2 -5

Quando é?