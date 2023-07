Botafogo x Patronato ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana

Alvinegro busca a classificação às oitavas de final nesta quarta-feira (19); veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Patronato se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2023. Como venceu a ida por 2 a 0, o Alvinegro pode perder por um gol de diferença. Quem avançar, enfrenta o Guaraní, do Paraguai. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Paulo Vinicius Coelho ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com seis vitórias consecutivas e na liderança isolada do Brasileirão, o Botafogo volta as atenções para a Copa Sul-Americana em busca da classificação às oitavas de final. Na fase de grupos do torneio sul-americano, o Alvinegro terminou na vice-liderança do Grupo A, com três empates e duas vitórias.

Para o confronto, o técnico Bruno Lage, que aguarda o seu nome aparecer no BID da CBF para estrear no comando do Botafogo, deve ter um time alternativo em campo, com Tiquinho Soares e Adryelson poupados.

Do outro lado, o Patronato, que terminou na terceira posição do Grupo H da Libertadores, com duas vitórias e quatro derrotas, precisa vencer por três gols de diferença para avançar às oitavas da Sul-Americana.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Sampaio, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Breno, Carlos Alberto, Carlos Eduardo e Júnior Santos; Janderson. Técnico: Caçapa.

Patronato: Budiño; Geminiani, Ojeda, Domingo e Ghirardello; Vázquez, Barinaga, Novero e Esquivel (Cáceres); Valdez e Arce (Sosa). Técnico: Rodolfo de Paoli.

Desfalques

Botafogo

Gabriel Pires, Patrick de Paula, Matheus Nascimento e Victor Sá seguem lesionados, enquanto Marlon Freitas, punido com dois jogos de suspensão por conta do cartão vermelho no empate contra o Magallanes, também está fora.

Patronato

Sem desfalques confirmados.

Quando é?