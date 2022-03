Botafogo negocia com o Palmeiras por Patrick de Paula, e projeto esportivo agrada ao volante

O Botafogo abriu negociações com o Palmeiras pelo volante Patrick de Paula. O time carioca tentou inicialmente um empréstimo, mas topou pagar para comprar os direitos econômicos do meio-campista. A notícia foi trazida primeiramente pelo “Fogostats” e confirmada pela GOAL.

O Botafogo está disposto a pagar 7 milhões de euros (R$ 39,65 milhões na cotação atual) por Patrick de Paula. Uma fonte ligada à diretoria do clube carioca informa que ainda haveria a obrigação de compra de 20% dos direitos econômicos do volante — o valor ainda é discutido entre as partes.

O meio-campista de 22 anos é tratado como uma promessa em General Severiano. O clube conta com o aporte financeiro de John Textor para desembolsar a quantia e tirá-lo da Academia de Futebol.

Ainda segundo soube a GOAL, Patrick de Paula entende que seria bom para a carreira uma transferência para o Botafogo. O volante perdeu espaço no Palmeiras e gostou do projeto esportivo do Alvinegro.

O nome de Patrick de Paula passou pelo crivo do técnico Luís Castro, que chega ao Botafogo nos próximos dias para iniciar o trabalho de forma presencial. Vale ressaltar que o treinador já participa da montagem do elenco que disputará o Campeonato Brasileiro.

Patrick de Paula tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025 e multa em torno dos 100 milhões de euros. O volante de 22 anos é visto como um ótimo reforço e dentro do perfil que quer a diretoria alvinegra.

Além de Patrick de Paula, o Botafogo negocia as contratações de Victor Sá, do Al Jazira, e Fernando Marçal, do Wolverhampton. O time carioca já havia confirmado as contratações de Lucas Piazon e de Renzo Saravia.