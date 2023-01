Botafogo x Lemense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), pela segunda fase da Copa São Paulo; veja como acompanhar na TV

Botafogo e Lemense se enfrentam na tarde desta sexta-feira (13), às 17h15 (de Brasília), pela segunda fase da Copa São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Botafogo encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 19, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Venceu o Pinheirense por 4 a 0, o São Calos por 1 a 0, e o São-Carlense por 3 a 1.

Do outro lado, o Lemense ficou na vice-liderança do Grupo 20, com quatro pontos. Foi derrotado pelo RB Bragantino por 3 a 1, empatou com o Maringá por 1 a 1, e venceu o ABC por 2 a 0.

A melhor campanha do Alvinegro na Copinha aconteceu em 1971, quando conquistou o vice-campeonato.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Botafogo: Gabriel Toebe; Bernardo, Kawan, Reydson e Jefinho; Peloggia e Felipe; Sapata, Brendon e Jhonnatha; Maranhão.

Escalação do provável do Lemense: Marcos Antonio; Wallace, Wallace Oliveira, Juan Pablo, Jefferson Tobia, Marcos Matheus, Isaque, Pedro Tessari, Marco Aurélio, Diogo, Josué, Thiago.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Lemense

Sem desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 19

POS. TIME P V E D SG 1º Botafogo 9 3 0 0 7 2º São Carlos 4 1 1 1 0 3º Pinheirense 3 1 0 2 -2 4º São-Carlense 1 0 1 2 -5

Quando é?