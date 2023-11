Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (9), no Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo recebe o Grêmio na noite desta quinta-feira (9), às 20h (de Brasília), em São Januário, na cidade do Rio de Janeiro, pela 33ª do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere na TV fechada, com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Grafite e Ledio Carmona (veja a programação completa aqui).

Após perder o seu terceiro jogo seguido, o Botafogo vê a liderança do Brasileirão em risco. Assim, o Alvinegro encara o confronto desta quinta-feira como uma final. Os ingressos estão esgotados, e mais de 20 mil torcedores são esperados em São Januário.

Para o confronto, o técnico Lúcio Flávio, pressionado, não poderá contar com Tiquinho Soares, um de seus principais goleadores, com 16 gols marcados. Suspenso, o atacante poderá ser substituído por Diego Costa.

Do outro lado, o Grêmio chega embalado com quatro vitórias consecutivas e está na briga pelo G-4 e até mesmo pelo título do Brasileirão. Com 56 pontos, o tricolor gaúcho está a três do Botafogo, mas tem um jogo a mais disputado.

Em 66 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 28 vitórias, contra 20 do Botafogo, além de 18 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa. Técnico: Lúcio Flávio.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini (Besozzi), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Botafogo

Tiquinho Soares, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Grêmio

Geromel, Felipe Scheibig, Mila, Rodrigo Ely e Pepê seguem como desfalques.

Quando é?