Botafogo ganha 'premio inesperado' por insucesso no estadual

O fracasso no estadual "deu de presente" mais tempo para o clube se preparar e não repetir vexame na Copa do Brasil

O Botafogo foi o único grande clube do Rio de Janeiro a ficar de fora das semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do estadual, graças a um péssimo desempenho nos quatro desafios inaugurais (três derrotas e um empate). Um fracasso, e que deve ser visto como tal por causa do abismo de nível técnico em relação às equipes mais frágeis. Entretanto, o Glorioso ao menos se permite ver, agora, este início complicado sob uma ótica mais otimista - até porque sequer é necessário ganhar os turnos do Carioca para ser campeão, como o próprio Bota demonstrou em 2018.

A vitória por 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia, na última quarta-feira (06), em partida transmitida AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN e aqui na Goal Brasil, deu a confiança necessária após tantas dúvidas. O golaço marcado por Erik, nos minutos finais de uma noite marcada por dilúvio no Rio de Janeiro, deixa o Alvinegro em vantagem contra o bom time argentino em uma partida que terá o seu capítulo final no próximo dia 20. Qualquer um pode avançar e não há nada decidido.

Situação diferente em relação ao próximo compromisso da equipe treinada por Zé Ricardo. Na quarta-feira (13), o Botafogo faz a sua estreia na Copa do Brasil contra o Campinense e, por obrigação, é o favorito – mesmo com o elenco limitado na comparação com outros grandes clubes de nossa elite. O descanso que vem pelo fracasso na Taça Guanabara dá mais tempo para ajustar alguns pontos no Glorioso, que em 2018 foi eliminado na primeira rodada do certame nacional que oferece o maior prêmio em dinheiro.

Para não repetir o vexame da temporada anterior, quando caiu diante da Aparecidense, o Botafogo ainda precisa de um desempenho melhor do seu ataque. Kieza, que teoricamente deveria ser a maior referência ofensiva do time, sequer finalizou contra o Defensa y Justicia e amarga um jejum de gols que agora chegou a notáveis 13 partidas. A última vez em que o camisa 9 botafoguense estufou redes adversárias foi no empate por 2 a 2 contra o São Paulo, no final de setembro de 2018.

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Quanto a Kieza e sua falta de gols, Zé Ricardo não pode fazer muita coisa a não ser torcer pela contratação de um novo atacante. Dentre o que pode melhorar através dos treinos, estão uma compactação maior especialmente na transição e fase defensiva. Até o momento, o Botafogo fez e sofreu o mesmo número de gols: seis. A média de um tento sofrido a cada 90 minutos demonstra que, apesar da vitória épica e inesperada pelo gol nos acréscimos, a equipe da Estrela Solitária ainda tem um longo caminho a percorrer.