Botafogo faz proposta por Matheus Pereira, do Al Hilal

Em busca de reforços no mercado da bola, o Botafogo fez uma proposta pelo meia Matheus Pereira, do Al Hilal, da Arábia Saudita. Segundo soube a GOAL, no entanto, o clube recusou

O jogador brasileiro, que também tem cidadania portuguesa, se destacou na Inglaterra, com a camisa do West Bromwich, na temporada 2020/2021 e despertou o interesse de vários clubes ingleses.

O Al Hilal, no entanto, venceu a concorrência e pagou cerca de 18 milhões de euros pela compra do jogador. Além disso, ofereceu um contrato com altas cifras até junho de 2026.

Nesta primeira temporada com a camisa do Crescente, Matheus Pereira disputou 34 jogos, anotou três gols e deu quinze assistências. Ele disputou o Mundial de Clubes e foi campeão saudita com o Al Hilal.