Borussia Dortmund x Mainz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo neste sábado (27), pela última rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na TV e na internet

Borussia Dortmund e Mainz se enfrentam na manhã deste sábado (27), às 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela última rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Onefootball, no streaming.

Jogando diante de sua torcida, o Dortmund terá a chance de conquistar o título que não vem há 11 temporadas. A equipe entrará em campo dependendo apenas de si, com uma vitória garantindo o título do Borussia. Em caso de empate ou derrota, a equipe precisaria torcer para que o Bayern não vença o seu confronto contra o Colônia.

Do outro lado, o Mainz chega para a última rodada já sem pretensões no Campeonato Alemão. Na nona colocação, a equipe não tem chances de classificação para competições europeias, e não corre risco de rebaixamento.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Marius Wolf, Niklas Sule, Mats Hummels, Ryerson; Julian Brandt, Emre Can, Bellingham; Donyell Malen, Haller, Karim Adeyemi.

Mainz: Robin Zentner; Stefan Bell, Hanche-Olsen, Edimilson Fernandes; Danny da Costa, Kohr, Leandro Barreiro, Anthony Caci; Anton Stach, Marcus Ingvartsen, Karim Onisiwo.

Desfalques

Borussia Dortmund

Jamie Bynoe-Gittens, lesionado, desfalca o Dortmund.

Mainz

Ajorque, suspenso, e Alexander Hack, Silvan Widmer e Maxim Leitsch, lesionados, desfalcam o Mainz.

Quando é?