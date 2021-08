Bordeaux encaminha contratação de Vitinho, do Athletico-PR

Clube francês oferece 6 milhões de euros ao Furacão, proposta superior a do Dínamo de Kiev de 3,5 milhões de euros

O Bordeaux encaminhou a contratação do atacante Vitinho, do Athlético-PR. O clube francês ofereceu uma proposta de 6 milhõers de euros à vista ao Furacão. Os valores são superiores aos sinalizados na oferta do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, de 3,5 milhões de euros.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Dínamo pretendia desembolsar 2,5 milhões de euros à vista e mais 1 milhão no dia primeiro de setembro. A intenção do Athletico-PR é manter 30% de uma eventual venda futura do jogador.

Vitinho esteve em campo na última quinta-feira, quando o time paranaense derrotou a LDU por 4 a 2 e avançou para a semifinal da Copa Sul-Americana. Nas três partidas anteriores da equipe, Vitinho não atuou.

O Bordeaux deverá ser confirmado como destino do jogador nos próximos dias. Além do Bordeaux e do Dínamo, o Shakhtar Donetsk demonstrou interesse pelo atleta.

Recentemente, o Athletico-PR acertou a contratação do atacante Pedro Rocha.