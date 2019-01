Bielsa diz que enviou espiões aos treinos de todos os rivais

O técnico argentino assumiu a espionagem e alegou não considerar um ato ilegal

Marcelo Bielsa, técnico do Leeds, declarou em entrevista coletiva que enviou membros do clube para assistir aos treinos de todas as equipes rivais do clube.

“Eu observei todos os rivais contra os quais jogamos e assisti aos treinos de todos os adversários", disse ele.

Segundo o jornal BBC, o próprio treinador convocou a coletiva nesta quarta-feira (16) pois sabia da investigação de espionagem que estava em andamento pela Associação de Futebol e pela Liga Inglesa.

"Todas as informações que eu preciso, eu coleto sem assistir a sessão de treinamento do oponente. Então, por que eu mandei alguém para assistir? Porque não achei que estava violando as regras. Juntei informações que posso obter de outro modo”, disse Bielsa.

O técnico argentino garantiu que o que estava fazendo não era ilegal, mas que aceitará as sanções a serem aplicadas à sua equipe e ao clube, atual líder da EFL Championship, segunda divisão do Campeonato Inglês.

“Nós nos sentimos culpados se não trabalharmos o suficiente, [observar os adversários treinando] nos permite ter menos ansiedade e, no meu caso, sou burro o suficiente para permitir este tipo de comportamento", complementou.