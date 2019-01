Benzema será operado, diz emissora de rádio

Solari não poderá contar com o atacante, que fraturou o dedo da mão direita, nos próximos jogos

Mudança de planos. Apesar do Real Madrid, inicialmente, ter descartado uma intervenção cirúrgica, Karim Benzema terá que passar por um procedimento, por conta da fratura no dedo mínimo da mão direita, sofrida no último domingo (13), quando a equipe venceu o Bétis por 2 a 1, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A informação é confirmado pela rádio 'Onda Cero'.

Com a fratura, o francês está afastado dos treinos pelos próximos dias, ao menos, se juntando a uma longa lista de lesionados, que tem o volante Marcos Llorente, o meia Toni Kroos, e os atacantes Gareth Bale, Asensio e Mariano Díaz.