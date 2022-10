Benzema revela time em que pretende se aposentar

Benzema revelou que sua intenção é se aposentar no Real Madrid, não existindo uma “outra opção” para sua carreira

Nesta última segunda-feira, Karim Benzema, atacante da França e do Real Madrid, conquistou sua primeira Bola de Ouro, da revista France Football, se tornando o 12º jogador do clube merengue a alcançar tal feito.

Além disso, o francês de 34 anos se tornou o mais velho a receber esse prestígio desde Sir. Stanley Matthews, em 1956, depois de marcar 44 gols pelo atual campeão de La Liga e da Liga dos Campeões, em 2021/22.

Com essa idade, Benzema não mostra sinais de que vai deixar a elite dos jogadores europeus tão cedo e, tendo visto anteriormente um retorno às suas raízes, no Lyon, especulado antes do dia de pendurar as chuteiras, o jogador declarou o desejo de passar o resto de sua carreira no Santiago Bernabéu.

Questionado sobre seus planos para o futuro após receber a Bola de Ouro, em uma cerimônia, em Paris, Benzema disse a Onda Cero: "Vou me aposentar no Real Madrid, não há outra opção."

O atual contrato de Benzema deve expirar no verão de 2023, mas novos termos para um novo acordo estão sendo discutidos entre as partes. Isso porque, ele continua sendo a figura principal do Real Madrid, já que o francês assumiu o protagonismo deixado por Cristiano Ronaldo.

Na entrevista, Benzema foi questionado sobre sua evolução quando o português deixou o futebol espanhol em 2018: "Foi uma honra jogar com ele, ele é uma fera. No dia em que saiu, a ambição de ser mais entrou na minha cabeça."

Benzema foi o artilheiro de La Liga, com 27 tentos, e da Champions League, com 15 gols, somando 44 gols em toda a temporada. Com isso, ele se tornou o terceiro jogador do Real Madrid a atingir esta marca numa única campanha, depois de Puskás e Cristiano Ronaldo.

Nesta temporada, porém, o francês vem sofrendo com algumas lesões nos primeiros jogos da campanha, mas Benzema estava pronto para balançar as redes na vitória do El Clasico no último domingo.