Beckenbauer: "Gerd Müller seria mais valioso do que Neymar"

Lenda alemã afirma que o ex-atacante seria um dos jogadores mais caros do mundo e diz que Pelé é o melhor da história

Transferências no mundo da bola estão cada vez mais caras. O que no passado era uma fortuna, como os 77 milhões de euros pagos pelo para ter Zinedine Zidane, hoje não é suficiente para contratar jogadores com qualidades questionáveis.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para Franz Beckenbauer, alguns jogadores do passado, se atuassem nos dias atuais, valeriam muito. "Se Neymar custou 222 milhões de euros, Gerd Müller seria ainda mais valioso", disse a lenda alemã ao Sport Bild. "Müller fez gols como ninguém antes ou depois dele".

Mais times

Müller é um dos grandes artilheiros das Copas do Mundo, com 14 gols nos mundiais - incluindo um na final de 1974, vencida pela por 2 a 1 contra a . Apenas Ronaldo (15) e Miroslav Klose (16) balançaram mais a rede no torneio de seleções masculino.

Mesmo colocando Müller no patamar de um dos mais valiosos da história, Beckenbauer, que completa 75 anos nesta sexta-feira, 11 de setembro, o melhor jogador de todos os tempos ainda ainda é Pelé. "Tanto como atleta quanto como pessoa. Ele saia do ônibus mesmo se tivesse apenas um fã pedindo autógrafo. Aquilo me impressionava". Os dois foram companheiros no New York Cosmos, dos EUA.

Mais artigos abaixo

Antes de atuar no Cosmos, Beckenbauer foi jogador do de Munique por décadas. Porém a história poderia ter sido diferente. O ex-zagueiro alemão confirmou que quase se transferiu para a em 1966.

No entanto, a transferência foi por água abaixo pelo fracasso da na daquele ano. A Azzurra perdeu para a Coreia do Norte por 1 a 0, derrota que teve impacto direto na transação. "Para fortalecer a seleção, a Itália proibiu que os times contratassem jogadores estrangeiros".