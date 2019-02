Bayern: “Kovac não tem sido correto comigo”, dispara Rafinha

O lateral-direito, que tem acerto verbal com o Flamengo, reclamou abertamente das poucas oportunidades na Alemanha

Dentro de campo, o Bayern voltou a demonstrar a sua força especialmente na Bundesliga e encostou de vez no Borussia Dortmund na disputa pelo título. Fora das quatro linhas, entretanto, um jogador não esconde a sua insatisfação com o técnico Niko Kovac: o brasileiro Rafinha.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Hertha Berlin, neste sábado (23), que deixou os Bávaros com os mesmos 51 pontos do Borussia Dortmund (que joga neste domingo), o lateral-direito não escondeu a sua insatisfação e foi além: afirmou que Kovac não está sendo correto.

“Neste momento o treinador não tem sido correto comigo. Eu mostro as minhas performances nos treinos, mas está difícil de eu me motivar”, afirmou à Bild-Zeitung. Perguntado sobre o motivo, o lateral não soube explicar. Entretanto, citou que passou a ter menos oportunidades depois de ter confirmado que não seguiria na Alemanha. O jogador tem um acerto com o Flamengo.

(Foto: Getty Images)

“Eu não sei o motivo. Eu não causei nenhum problema, mas é claro que estou desapontado. Eu joguei com todos os treinadores aqui no Bayern, seja Guardiola, Heynckes ou Ancelotti. Desde que eu disse, em janeiro, que iria sair do clube após a temporada, não venho jogando mais”, disse na zona mista da Allianz Arena.

Tanto na Bundesliga quanto na Champions League, Rafinha é o defensor com menos minutos de jogo pelo Bayern. A tão sonhada oportunidade pode vir contra o Liverpool, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, já que o titular Joshua Kimmich está suspenso. Mas o brasileiro não pareceu estar muito animado: “Se você não tem minutos, fica difícil se preparar. Eu faço o meu trabalho bem, mas o treinador não conta comigo”.

