Bayern de Munique x Viktoria Plzen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Bávaros buscam manter a invencibilidade no Grupo C da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando manter o aproveitamento de 100% na Champions League, o Bayern de Munique recebe o Viktoria Plzen nesta terça-feira (4), às 13h45 (de Brasília), na Arena de Munique, pela terceira rodada do Grupo C da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na liderança isolada do Grupo C com seis pontos, o Bayern entrará em campo com algumas mudanças na equipe titular. Muller e Kimmich, com Covid-19, são desfalques certos. Marcel Sabitzer é o mais cotado para assumir o meio-campo, enquanto Mathys Tel pode substituir Muller.

Do outro lado, o Viktoria Plzen, na lanterna com duas derrotas, busca os primeiros pontos na Liga dos Campeões.

Com Pavel Bucha, suspenso por conta da expulsão na derrota por 2 a 0 para a Inter de Milão, Ales Cermak e Jan Kopic brigam por uma vaga entre os titulares.

Prováveis escalações

Escalação do provável BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Davies, Upamecano, de Ligt, Pavard; Goretzka, Sabitzer, Sane, Musiala, Mane; Tel.

Escalação do provável VIKTORIA PLZEN: Stanek; Jemelka, Hejda, Pernica; Havel, Cermak, Kalvach, Sykora, Vikanova; Chory, Mosquera.

Desfalques

Bayern

Muller e Kimmich, com Covid-19, estão isolados e desfalcam os bávaros.

Viktoria

Pavel Bucha, suspenso, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Arena de Munique – Munique, ALE

• Arbitragem: NIKOLA DABANOVIC (árbitro), MILOVAN DJUKIC e VLADAN TODOROVIC (assistentes), LAZAR LUKIC (quarto árbitro) e JUAN MARTINEZ (AVAR)