Basel x Fiorentina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Conference League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18) pelo jogo de volta da semi; veja como acompanhar na internet

Basel e Fiorentina se enfrentam na tarde desta quinta-feira (18), a partir das 16h (de Brasília), no St. Jakob-Park, na Suíça, pelo jogo de volta da semifinal de final da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre a Fiorentina no jogo de ida por 2 a 1, o Basel entra em campo com a vantagem do empate para garantir sua vaga na final. Na fase inicial do torneio, o time ficou em segundo lugar no Grupo H, acumulando 11 pontos. Em seguida, eliminou o Trabzonspor por 2 a 1 e avançou ao derrotar o Slovan Bratislava nos pênaltis por 4 a 1 e o Nice por 4 a 3, nas oitavas e quartas, respectivamente.

Já a Fiorentina entram em campo pressionado precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à grande decisão. Durante a primeira fase, o time italiano termino na vice-liderança do Grupo A com 13 pontos e, na segunda fase, eliminou o Braga com um placar agregado de 6 a 3. Nas oitavas, passou pelo Sivasspor por 5 a 1 e o Lech Poznan com um placar agregado de 5 a 4 nas quartas.

Prováveis escalações

Basel: Hitz; Lang, Kasim, Pelmard; Ndoye, Xhaka, Burger, Diouf, Calafiori; Amdouni, Augustin. Técnico: Heiko Vogel.

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Cabral, Gonzalez. Técnico: Vincenzo Italiano.

Desfalques

Basel

Arnau Comas segue lesionado.

Fiorentina

Arthur Cabral e Salvatore Sirigu estão fora do primeiro jogo.

Quando é?