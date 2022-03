Barcelona x Galatasaray: escalação, desfalques e mais do jogo pela Europa League 21/22

No Camp Nou, Barcelona e Galatasaray se enfrentam na tarde desta quinta-feira (10), no Camp Nou, às 17h (de Brasília), em partida de ida das oitavas de final da temporada 21/22 da Europa League.

O Barcelona quer aproveitar a sua boa fase para seguir firme rumo ao título inédito da competição. Na fase anterior, a equipe eliminou o Napoli.

Do outro lado, o Galatasaray foi o primeiro colocado do grupo E, com 12 pontos: três vitórias e três empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Barcelona volta a ter problemas para entrar em campo nesta quinta. Isso orque Gavi está suspenso, enquanto Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti e Alejandro Balde seguem no departamento médico.

Além disso, o brasileiro Daniel Alves não está inscrito na competição. Desta forma, Dest deve ser o titular da posição.

Do outro lado, o Galatasaray não poderá contar com o experiente goleiro Muslera, suspenso.

Já Arda Turan, com problema na virilha, é dúvida.

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Traore, Aubameyang, Torres.

Possível escalação do Galatasaray: Pena; Elabdellaoui, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Pulgar; Morutan, Kutlu, Cicaldau, Akturkoglu; Mohamed.

MELHORES DICAS E APOSTAS

O Barcelona é favorito contra o Galatasaray nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,14 no triunfo dos culés, $ 8 no empate e $ 17 caso os turcos vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,44 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,75 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 19.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

DESFALQUES

BARCELONA:

Ansu Fati: lesionado.

Sergi Roberto: lesionado.

Samuel Umtiti: lesionado.

Alejandro Balde: lesionado.

Gabi: suspenso.

GALATASARAY:

Fernando Muslera: suspenso.

Sofiane Feghouli: lesionado.

Kaan Arslan: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Barcelona e Galatasaray nesta quinta será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.