Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Valendo a liderança, times se enfrentam neste sábado (8), pela 35ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em clássico que vale nada mais, nada menos, do que a liderança do Campeonato Espanhol, Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (8), no Camp Nou, a partir das 11h15 (de Brasília), pela 35ª rodada da La Liga. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Atlético de Madrid DATA Sábado, 8 de maio de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 11h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Atleti entra em campo defendendo a liderança da La Liga/ Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, canal de TV fechada, é quem vai passar o jogo deste sábado, às 11h15 (de Brasília). Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real.

Quais são os canais da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Barcelona quer se impor diante do rival e, consequentemente, "roubar" a liderança da La Liga. Os culés seguem sem poder contar com Braithwaite, Coutinho e Ansu Fati, lesionados. No ataque, Griezmann e Messi estão confirmados.

Já o Atlético de Madrid entra em campo buscando manter o topo da tabela. Os Colchoneros não teran Renan Lodi, machucado, enquanto José Gimenez é dúvida. Já no setor ofensivo, Luiz Suarez e Angel Correa são as esperanças de gol do Atleti.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Pique, Lenglet; Roberto, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Suarez, Correa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 2 x 3 Barcelona La Liga 2 de maio de 2021 Barcelona 1 x 2 Granada La Liga 29 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Levante x Barcelona La Liga 11 de maio de 2021 17h (de Brasília) Barcelona x Celta de Vigo La Liga 16 de maio de 2021 13h30 (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Elche 0 x 1 Atlético de Madrid La Liga 1 de maio de 2021 Athletic Bilbao 2 x 1 Atlético de Madrid La Liga 25 de abril de 2021

Próximas partidas