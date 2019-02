Barcelona não se arrisca

Valverde deixa Messi no banco e lhe dá 27 minutos em campo no dia em que Malcom salvou o Barça

Ernesto Valverde preferiu não arriscar no clássico. Fiel à sua declaração feita em sala de imprensa, não abusou nem de Lionel Messi, que foi deixado inicialmente no banco, nem do próprio Real Madrid, que pressionou apenas o suficiente, apesar do início esmagador da equipe de Santiago Solari, que levou apenas seis minutos para abrir o placar após um fracasso de Clément Lenglet que permitiu que Karim Benzema entregasse para Lucas Vázquez fazer 1 a 0. O Barcelona não recuou, apesar de ver o rival começando melhor.

Vinicius Jr. poderia ter feito o segundo, mas falhou nas duas ocasiões de gol que teve, enquanto o Barça demorou para recuperar o fôlego. Mesmo assim, levou trinta e cinco minutos para que Keylos Navas tivesse algum trabalho, fazendo uma brilhante defesa do chute de Malcom. O brasileiro ocupou o lugar de Messi em campo, e apesar de não ter acertado o primeiro, se recuperou de forma progressiva na mesma medida em que o time fechava a defesa.

Não em vão, o segundo tempo manteve sua progressão de menos para mais, principalmente na parte da linha de ataque, em que Luis Suárez foi impreciso e Philippe Coutinho inconsequente. Em meia hora, o placar já estava empatado graças à Malcom, e dois minutos depois, Messi entrou em campo. Sua presença mudou o jogo, e o Barcelona passou a gerar perigo em cada momento que estava com a bola. Entretanto, o empate foi o placar mais justo pelo que foi visto no Camp Nou.

O Barcelona jogou sabendo que existe um jogo de volta, e que Messi poderá estar em sua melhor forma até lá. Nesta posição, Valverde optou por não arriscar nem com ele e nem com ninguém, e por isso também substituiu Malcom assim que ele recebeu um golpe no tornozelo. Afinal, a temporada não terminou no clássico da última quarta-feira (6), muito pelo contrário. Este confronto ditou o início do final da temporada, e a equipe teve uma margem de erro muito baixa. Conscientes disto, os jogadores do Barça assumiram o justo risco de manter a eliminatória em aberto e terminar seus trabalhos no Santiago Bernabéu.