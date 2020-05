Barcelona-EQU x Vasco 1998: escalações, gols e tudo sobre a final da Copa Libertadores

Relembre a conquista de um dos títulos mais importantes da história do clube carioca

No próximo domingo (24), os torcedores do Vasco terão motivo para comemorar. A TV Globo anunciou a reprise da de 1998, quando a equipe carioca venceu o -EQU por 2 a 1, com gols de de Luizão e Donizete.

JOGO 1 x 2 DATA DO JOGO Quarta-feira, 26 de agosto de 1998 LOCAL Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, DATA DA REPRISE Domingo, 24 de maio de 2020 HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ESCALAÇÕES



Foto: Reprodução

VASCO

Carlos Germano, Vágner, Odvan, Mauro Galvão e Felipe; Luisinho (Vitor), Nasa, Juninho e Pedrinho (Ramon); Donizete e Luizão (Alex). Técnico: Antonio Lopes.

BARCELONA-EQU

Cevallos, Gómez, Noriega, Montanero, Quiñonez e Fricson George; Carabali, Morales e Ascencio; De Ávila e Delgado. Técnico: Ruben Insua.

OS GOLS

Após vencer o jogo de ida por 2x0, com gols de Luizão e Donizete, o Vasco seguiu para o Equador para disputar a grande decisão. O clima em Guayaquil era bem hostil, com direito à recepção com pedradas no ônibus, fumaça e som alto dentro do vestiário. Porém, a superioridade dos brasileiros era evidente. Novamente, a dupla Luizão e Donizete marcou e garantiu o título inédito no ano do centenário do clube.

A CAMPANHA DO VASCO

Fase JOGO Gols Oitavas de final Vasco 2 x 1 Luizão e Donizete; Marcelo Ramos Oitavas de final Cruzeiro 0 x 0 Vasco - Quartas de final 1 x 1 Vasco Gulherme; Pedrinho Quartas de final Vasco 1 x 0 Grêmio Pedrinho Semifinal 1 x 1 Vasco Sorín; Juninho Pernambucano Semifinal Vasco 1 x 0 River Plate Donizete Final Vasco 2 x 0 Barcelona-EQU Luizão e Donizete Final Barcelona-EQU 1 x 2 Vasco De Ávila; Luizão e Donizete;

A CAMPANHA DO BARCELONA-EQU