Barcelona x Atlético de Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Clássico espanhol será disputado neste domingo (23), pela 30ª rodada da La Liga; veja como acompanhar na TV

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam na manhã deste domingo (23), a partir das 11h15 (de Brasília), no Camp Nou, na cidade de Barcelona, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Na liderança isolada com 73 pontos, o Barcelona busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates na LaLiga e uma derrota para o Real Madrid por 4 a 0 na semifinal da Copa do Rei. Para o confronto, o técnico Xavi pode fazer algumas mudanças na equipe com Ansu Fati e Marcos Alonso entre os titulares.

Do outro lado, o Atlético de Madrid aparece em terceiro lugar, com 60 pontos, chega embalado com seis vitórias consecutivas no torneio. Antoine Griezmann, que marcou dois gols contra o Almeria na última rodada, enfrentará seu ex-clube.

Em 240 jogos disputados entre as equipes,o Barcelona acumula 108 triunfos, enquanto o Atlético de Madrid tem 75 vitórias, além de 57 empates. Na mais recente partida válida pela primeira fase do Campeonato Espanhol de 2022/23, o Barcelona saiu vencedor por 1 a 0.

Escalações

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Balde; Kessie, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Fati.

Atlético de Madrid: Oblak; Hermoso, Savic, Gimenez; Molina, De Paul, Barrios, Koke, Carrasco; Morata, Griezmann.

Desfalques

Barcelona

Andreas Christensen, com problema na panturrilha, Sergi Roberto com problema no tendão, seguem no departamento médico ao lado de Pedri, Ousmane Dembele e Frenkie de Jong.

Atlético de Madrid

Marcos Llorente e Geoffrey Kondogbia vão cumprir suspensão. Reinildo sofreu uma lesão grave no joelho e está fora da temporada.

Quando é?