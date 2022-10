Barcelona x Athletic de Bilbao: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Catalães buscam emplacar a segunda vitória seguida na LaLiga; veja como acompanhar ao vivo na internet

Após vencer o Villarreal por 3 a 0, o Barcelona recebe o Athletic Bilbao neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Brigando pela liderança da LaLiga com o Real Madrid, o Barcelona busca emplacar a segunda vitória consecutiva antes de encarar o Bayern de Munique pela quinta rodada da Champions League.

Xavi deve ter o retorno de Depay, com problema no tendão, enquanto Ousmane Dembele e Eric Garcia podem aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Bilbao, com 18 pontos, vem de dois empates e uma vitória. Para o confronto, o técnico Valverde pode fazer apenas uma mudança em relação ao time que empatou com o Getafe em 2 a 2 na última rodada, com Alex Berenguer entrando no lugar de Mikel Vesga.

Em 235 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona registra uma ampla vantagem. São 118 vitórias, contra 78 do Bilbao, além de 39 empates. No último encontro, válido pelo Espanhol 21/22, os catalães golearam por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável BARCELONA: Ter Stegen; Roberto, Kounde, E Garcia, Alonso; Gavi, De Jong, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati.

Escalação do provável ATHLETIC BILBAO: Simon; De Marcos, I Martinez, Yeray, Lekue; Berenguer, Herrera, Sancet, Muniain; I Williams, N William.

Desfalques

Barcelona

Andreas Christensen e Ronald Araujo, machucados, seguem fora.

Athletic Bilbao

Ander Capa e Jon Morcillo, seguem como desfalques.

Quando é?

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Camp Nou – Barcelona, ESP